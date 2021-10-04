اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مندوب الأمم المتحدة : مصر حققت تجربة عمرانية فريدة خلال فترة قصيرة.. فيديو

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 05:27 م
مندوب الأمم المتحدة : مصر حققت تجربة عمرانية فريدة خلال فترة قصيرة.. فيديو الدكتور عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور عرفان علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، أن مصر حققت تجربة عمرانية فريدة فى فترة قصيرة ، وذلك منذ عام ٢٠١٤ وحتي الان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية .
 
وأضاف أن وزارة الإسكان، نجحت في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل ولكافة الفئات ، موضحا أن جائزة الأمم المتحدة تقدم لها نحو ١٧٠ دولة ، واستطاعت هيئة المجتمعات العمرانية ان تحصل بجدارة علي جائزة الافضل، موضحا ان هذه الجائزة تعد جائزة رفيعة المستوي وتقدم لاول مرة لدولة مصرية.
 
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ، قد أكد إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان. 
 
 
وقال الوزير: تلقينا خطابا من مكتب المدير التنفيذى لبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة، يفيد بفوز الهيئة بالجائزة، من بين 170 ترشيحا من العديد من البلدان، من قبل لجنة الاختيار للجائزة، حيث رأت اللجنة بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة (NUCA) يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030. 
 
وأضاف الدكتور عاصم الجزار: طبقا للخطاب الوارد إلينا سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمى للبرنامج فى العاصمة الكاميرونية "ياوندى"، فى الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تمت دعوة ممثل الهيئة للسفر إلى "ياوندى"، لتلقى هذه الجائزة المرموقة. 
 
وتوجه وزير الإسكان بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، على ما يبذلونه من جهود غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة، حيث تُعد الهيئة ذراع الدولة فى التنمية العمرانية، مؤكدا أن الهيئة طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا، فبينما لم تزد موازنتها حتى عام 2013 عن 7 مليارات جنيه، أصبحت الآن موازنتها الاستثمارية تبلغ نحو 120 مليار جنيه، يتم إنفاقها سنويا فى مشروعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة. 
 
 

وزارة الاسكان

المدن الجديدة

الامم المتحده

محدودي الدخل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان: مصر حققت المركز الـ8 عربياً والـ69 عالمياً كأفضل الدول بجودة الحياة

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 10:42 ص

نائب وزير الإسكان: مصر تحافظ على كل نقطة مياه وتستغلها بمشروعات التنمية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 08:16 م

نائب وزير الإسكان: مياه "بحر البقر" المحلاة ستدعم استصلاح حوالى نصف مليون فدان

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:51 م

وزير الإسكان يكشف تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان البديل بمدينة العبور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:00 ص

وزير الإسكان يلتقى شركات المقاولات العاملة بمدينة المنصورة الجديدة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة