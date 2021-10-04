اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن معدلات إنتاج ومشروعات حقول "العامة للبترول"

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 07:30 م
كل ما تريد معرفته عن معدلات إنتاج ومشروعات حقول "العامة للبترول" وزارة البترول - أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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استطاعت الشركة العامة للبترول تحقيق أرقام قياسية وغير مسبوقة فى معدلات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، حيث يستهدف قطاع البترول استمرار تقديم الدعم الكامل لها للتوسع فى نطاق عملها ومناطق امتياز جديدة لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج باعتبارها الشركة المملوكة للدولة وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بمعدلات إنتاجها وأهم المشروعات خلال 2020/2021 وكانت كالتالي:

س. كم يبلغ حجم انتاج  حقول الشركة العامة للبترول ؟

ج .يبلغ حجم إنتاجها الحالى 74 ألف برميل مكافئ يوميًا ويعد رقم قياسى جديد لإنتاج الشركة وذلك منذ تاريخ إنشاء الشركة فى عام 1957.

س . كم عدد الاكتشافات التي تم تحقيقها خلال 2020-2021؟

 

ج. تم تحقيق 7 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتيازها، وبلغ إجمالى المعدلات الاختبارية حوالى 5300 برميل يوميًا زيت مكافئ.

س . كم عدد الآبار التى تم الإنتهاء من حفرها؟

ج.تم الانتهاء من حفر 78 بئرًا جديدة بمختلف مناطق الامتياز.

س.ما هى أهم المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها؟

ج. تم الانتهاء من إنشاء تسهيلات إنتاج مبكرة لوضع حقلى "جنوب شرق الحمد وHH-33/2  على الإنتاج بمعدلات أولية بلغت حوالى 4700 برميل يوميًا، كما تم الانتهاء من تشغيل خط الغاز لاستغلال الغازات المنتجة من حقل بحار شمال غرب بحقول الصحراء الشرقية، بالإضافة للانتهاء من تطوير منظومة مكافحة الحريق بميناء رأس سدر.

س. ماهي أهم المشروعات الجارى تنفيذها؟

 ج. جارى الانتهاء من إنشاء خط شحن الزيت من محطة تجميع سنان إلى ميناء الحمراء بالصحراء الغربية بالإضافة إلى تطوير التسهيلات البترولية بمحطة تجميع سنان، كما أنه جارى الانتهاء من التغذية الكهربائية للأرصفة البحرية بحقلى عامر 4 و6 وتطوير محطة الحمد لتصبح محطة معالجة متكاملة وإنشاء خطوط بحرية لربط مجموعة من الأرصفة البحرية لتسهيل عمليات التشغيل وتقييم الآبار.

 


البترول

حقول الانتاج

الزيت الخام

التسهيلات البترولية

الأرصفة البحرية

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