صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "المقاولات" بنسبة 2.3%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.12%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.77%، وصعدت قطاعات الخدمات التعليمية والبنوك والعقارات بنسبة 0.29%، 0.26%، 0.25%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.19%، فيما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

بينما تراجعت 8 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.74%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.64%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.28%، ونزل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.04%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 697.309 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 268.3 مليون ورقة مالية بقيمة 963 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.35%، والعرب على 7.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 78.6 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 10427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2273 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12766 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4070 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2673 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3613 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.