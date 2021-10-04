الزراعة: نعمل على تطوير حديقة الأسماك واستقطاع جزء منها لبناء جراچ مجرد شائعة

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، أن هدف الوزارة الرئيسى رفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة وإعادتها لوضعها الطبيعى مثل حديقة الحيوان، التي شهدت تطويرا، وكذلك حديقة الأورمان شهدت تطويرا، ويتم حاليا التطوير في حديقة الأسماك.



وأضاف وزير الزراعة ، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن حديقة الأسماك من الحدائق التراثية ولها مكانة كبيرة ولها زوار من مختلف أنحاء الجمهورية، ونسعى لإعادة رونق حديقة الأسماك وتطوير الحديقة وكل مرافقها وأسلوب النظافة وتطوير نباتاتها كى تعود لكفائتها كما كانت في السابق.



وتابع وزير الزراعة: لا مساس بحديقة الأسماك، ولم يعرض أي شيء خاص بجراجات او استقطاع أي جزء من حديقة الأسماك لعمل جراجات، ونعمل الآن على تطويرها دون أي استقطاع أو جراجات أو منشآت إضافية، وكل الحدائق التراثية لن يحدث أي قرار فيها إلا بالعودة للمجلس الأعلى للتخطيط بما فيها حديقة الأسماك ، وانشأنا حديقة الطفل في حديقة الحيوان تتضمن حيوانات أليفة وبها إجراءات احترازية، ويتم تطوير حدائق الميريلاند.