أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 4-10-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 4-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 697.309 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، أم بي للهندسة، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، أم بي للهندسة، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 814 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 697.309 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 697.309 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 268.3 مليون ورقة مالية بقيمة 963 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.35%، والعرب على 7.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 78.6 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 10427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2273 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12766 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4070 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2673 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3613 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.881 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.09%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بسعر إغلاق 9.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.65%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.54%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 32.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.65%.

- بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 34.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.84%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 35.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 24 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.62%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 12.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 28.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%.