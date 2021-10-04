أخبار البورصة اليوم الاثنين 4-10-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 4-10-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 697.309 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، أم بي للهندسة، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، أم بي للهندسة، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 814 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 697.309 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 697.309 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 268.3 مليون ورقة مالية بقيمة 963 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.35%، والعرب على 7.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 78.6 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 10427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2273 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12766 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4070 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2673 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3613 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 12.2 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 37.6 مليون سهم، 8.2 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك 209.6 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 12.2 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 37.6 مليون سهم، 8.2 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك 209.6 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة مستشفى كيلوباترا، شراء عدد 250 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم.

وأعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، بيع المساهم أصول القابضة للاستثمارات المالية عدد 12.2 مليون سهم بسعر 0.7 جنيه بقيمة إجمالية 8.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 77.19% إلى 74.18%.



الشروق الحديثة أعلنت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من الشركة الوطنية لشراء أسهم الشركة بسعر 74.5 جنيه للسهم الواحد، وأنه سعر مناسب ومجزي وذلك لأنه ذات سعر القيمة العادلة لسهم الشركة.