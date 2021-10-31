وزير التعليم يجرى زيارة افتراضية لـ 8 مدارس مجتمعية ويناقش طلابها

كتب محمود طه حسين

أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، زيارة افتراضية وهي الزيارة الأولى من نوعها لثمانية مدارس مجتمعية في محافظات مختلفة، وقام بمحادثة الطلاب لمناقشة مقترحاتهم والإجابة على أسئلتهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها، نُظمت هذه الزيارة الافتراضية من قبل برنامج الأغذية العالميWFP، من خلال الشاشات التفاعلية.

وأوضحت، تود أن تعرب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء الذين ساهموا معنا في دعم المدارس المجتمعية في مصر.