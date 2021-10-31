والدة طالب الحقوق تكشف حقيقة إصابة ابنها فى واقعة جامعة الإسكندرية.. لايف

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف ، مع سحر عبد العاطى والدة الطالب المصاب فى اشتباكات التى شهدها المجمع النظرى بجامعة الاسكندرية امام بوابة كلية الحقوق.

وقالت ": صحيت احمد اصبح عشان يروح الكلية يسأل على الملف لانة طالب فى الصف الاول كلية الاداب جامعة الاسكندرية و برفقتة شقيقه محمد ، و فوجئ بإشتباك بين طالب كلية الحقوق ، و هو واقف بيقولة ": انت بتبصلى كدة لية" .

واضافت ": تطورت المشادة الكلامية بينهم و فوجئ اولادى بقيام طالب الحقوق، بإستخراج سلاح ابيض من ملابسة " كتر" و قام بالاعتداء عليهم ، و احدث إصابات بالغة فى ابنى احمد والذى أصيب بجرح قطعى اسفل الذقن و استغرقت العملية 5 ساعات بالمستشفى الاميرى الجامعى ، واصابة ابنى الاخر بجرح قطعى فى اصبع باليد اليمنى وهو يحاول ان يدافع عن شقيقة.

ونفت والدة الطالب المصاب من وقوع المشادة بسبب معاكسة فتاة ، قائلة": لا نعرفة و لا عمرنا شفناه قبل كدة دة من العامرية و لا يوجد معرفة سابقة مع اولادى ".

وطالبت الأم بحق ابنها النصاب و شفيقة مؤكدة انه تم الاعتداء عليهم بسلاح ابيض و هم لا يحملون اسلحة ".

من جانبه قال محمد ولاء محامى المجنى علية انه يطالب بتفريغ كاميرات المراقبة ، لتوضيح المخطئ فى تلك الواقعة المأساوية ، خاصة و ان الطالب المصاب لا يحمل سلاح هو وشقيقة ، مؤكدا ان الطالب و شقيقة وطالب الحقوق المعتدى تم حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات ، بقرار من نيابة شرق .