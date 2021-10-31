اليوم السابع
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والدة طالب الحقوق تكشف حقيقة إصابة ابنها فى واقعة جامعة الإسكندرية.. لايف

الأحد، 31 أكتوبر 2021 03:19 م
والدة طالب الحقوق تكشف حقيقة إصابة ابنها فى واقعة جامعة الإسكندرية.. لايف
الاسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف ، مع سحر عبد العاطى والدة الطالب المصاب فى اشتباكات التى شهدها المجمع النظرى بجامعة الاسكندرية امام بوابة كلية الحقوق.
 
وقالت ": صحيت احمد اصبح عشان يروح الكلية يسأل على الملف لانة طالب فى الصف الاول كلية الاداب جامعة الاسكندرية و برفقتة شقيقه محمد ، و فوجئ بإشتباك بين طالب كلية الحقوق ، و هو واقف بيقولة ": انت بتبصلى كدة لية" .
 
واضافت ": تطورت المشادة الكلامية بينهم و فوجئ اولادى بقيام طالب الحقوق، بإستخراج سلاح ابيض من ملابسة " كتر" و قام بالاعتداء عليهم ، و احدث إصابات بالغة فى ابنى احمد والذى أصيب بجرح قطعى اسفل الذقن و استغرقت العملية 5 ساعات بالمستشفى الاميرى الجامعى ، واصابة ابنى الاخر بجرح قطعى فى اصبع باليد اليمنى وهو يحاول ان يدافع عن شقيقة.
 
ونفت والدة الطالب المصاب من وقوع المشادة بسبب معاكسة فتاة ، قائلة": لا نعرفة و لا عمرنا شفناه قبل كدة دة من العامرية و لا يوجد معرفة سابقة مع اولادى ".
 
وطالبت الأم بحق ابنها النصاب و شفيقة مؤكدة انه تم الاعتداء عليهم بسلاح ابيض و هم لا يحملون اسلحة ". 
 
من جانبه قال محمد ولاء محامى المجنى علية انه يطالب بتفريغ كاميرات المراقبة ، لتوضيح المخطئ فى تلك الواقعة المأساوية ، خاصة و ان الطالب المصاب لا يحمل سلاح هو وشقيقة ، مؤكدا ان الطالب و شقيقة وطالب الحقوق المعتدى تم حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات ، بقرار من نيابة شرق . 
 
 
 
 
 
 

 


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