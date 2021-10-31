هل تؤثر المشروبات الغازية على صحة عضلاتك والعظام؟.. اعرف الاجابة

نهير عبد النبى

يستخدم الكثيرون المشروبات الغازية بشكل كبير كنوع من التغيير عن المشروبات المعتادة ولكن يجهل البعض أن المشروبات الغازية لها تاثير كبير على صحة الجسم وتسبب الضرر وتلف بعض الأعضاء.

وحسب ما ذكره موقع phantasticsmile يرتبط شرب المشروبات الغازية عالية السكر بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وزيادة الوزن كما يمكن أن يكون لها أيضًا آثار سيئة على ابتسامتك ، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان ومن أضرارها:

-يمكن أن يسبب تسوس الأسنان



يمكن أن تضر المشروبات الغازية أسنانك، من الناحية الجمالية ، يمكن أن يتحول لون أسنانك إلى اللون الأصفر، حيث يحتوي فمك على بكتيريا تتغذى على السكر وتنتج مواد كيميائية يمكنها تكسير المينا الصلبة لأسنانك، و يتشكل تجويف عندما يؤدي تآكل المينا إلى كشف اللب الداخلي الناعم لأسنانك، وعندما تشرب الصودا الغازية المحلاة ، يبقى السكر في فمك ، مما يعزز العمليات التي تؤدي إلى تسوس الأسنان.

يزيد الحمض الموجود في هذه المشروبات الغازية من احتمالية حدوث تسوس الأسنان ، لأن هذه المواد الكيميائية تؤدي أيضًا إلى تآكل مينا أسنانك ببطء.

-الآثار الجانبية للمشروبات الغازية" التجشؤ والحموضة المعوية"



تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون المذاب ، والذي يتحول إلى غاز عندما يسخن إلى درجة حرارة الجسم في معدتك،و قد يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى تكرار التجشؤ حيث تتمدد معدتك نتيجة تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون.

قد يظهر الطعام وحمض المعدة في أنبوب الطعام أثناء التجشؤ ، مما يتسبب في حرقة المعدة وطعم لاذع في فمك.

-زيادة خطر الإصابة بالسمنة



يضيف تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر سعرات حرارية إلى نظامك الغذائي ، مما قد يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة.

كما يعتبر الوزن الزائد والسمنة من عوامل الخطر الهامة للإصابة بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والتهاب المفاصل العظمي.

-سوء التغذية



يمكن أن يؤثر استهلاك المشروبات الغازية سلبًا على تناولك للمغذيات بشكل عام، و قد يقلل شرب هذه المشروبات من استهلاكك للبروتينات والنشا والألياف الغذائية وفيتامين B-2 ، المعروف أيضًا باسم الريبوفلافين.

حيث يميل الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية إلى تناول كميات أقل من الفاكهة وشرب عصير فواكه أقل مقارنة بمن لا يشربون المشروبات الغازية.

-انخفاض قوة العظام



إذا كنت امرأة ، فإن تناول المشروبات الغازية قد يقلل من قوة عظامك ، حيث لاحظ المؤلفون أن درجة ضعف العظام ترتبط بكمية المشروبات الغازية المستهلكة.