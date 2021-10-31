ننشر أسماء المحكوم عليم بالسجن المشدد والبراءة بقضية "خلية المرابطين 2"

كتب إيهاب المهندس ـ تصوير خالد كامل

قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين، والمشدد 10 سنوات لـ6 على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، لتنفيذ عمليات ضد الدولة فى القضية المعروفة بـ"المرابطون2".

كما قضت المحكمة بالمشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة متهم آخر وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والمتهمان الصادر ضدهما حكم بالسجن 15 سنة هما سراج منير ويوسف طاهر، والمتهم الصادر بحقه حكما بالبراءة هو خالد متولى.

والمتهمون الـ6 الصادر ضدهما حكما بالسجن المشدد 10 سنوات هم وليد محمد، يوسف أحمد، محمد محمد أحمد، وليد ربيع، أحمد عبد الوهاب، أحمد حسن، والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات هو سيد حسن.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابى إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريى الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا فى عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون".