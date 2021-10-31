اليوم السابع
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الأحد، 31 أكتوبر 2021 07:20 م
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى مصر القديمة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 07:01 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى مصر القديمة حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية في دائرة القسم، وأعداد تقرير حول أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيل التابعة لقسم شرطة مصر القديمة ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى اصابات.

 

 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

 

 

 

 


حريق شقة

مصر القديمة

سيارات الحماية المدنية

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

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