مصرع سائق جرار عقب اعتداء صديقه عليه بسبب خلافات بينهما فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحي

لقى صاحب جرار لرفع مياه الصرف الصحى بمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر تعدى صديقة صاحب جرار آخر عليه بآله حادة نتيجة خلافات بينهما، تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد من مصرع سائق جرار لرفع مياة الصرف الصحى بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إثر تعدى صاحب جرار أخر عليه بآله حادة ، تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ، على الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية،والمقدم أحمد كشك رئيس مباحث مركز الباجور ، وتم إلقاء القبض على المتهم ،وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.