اليوم السابع
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مسؤولة الأمم المتحدة تشيد بمبادرة حياة كريمة: نموذج رائع للعيش والعمل

الأحد، 31 أكتوبر 2021 07:03 م
مسؤولة الأمم المتحدة تشيد بمبادرة حياة كريمة: نموذج رائع للعيش والعمل مؤتمر صحفى لوزير التنمية المحلية
كتب : هند المغربي - علي عبد الرحمن

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أشادت الدكتورة ميمونة الشريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة". 

 

جاء ذلك ردا على سؤال من اليوم السابع، للمسؤولة الأممية خلال مؤتمر صحفى عقده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ميمونة الشريف المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للستوطنات البشرية "الهابيتات"، منذ قليل فى ختام احتفالية يوم المدن العالمى المقامة بالأقصر. 

 

وأضافت الدكتورة ميمونة الشريف، أن مبادرة حياة كريمة أحد النماذج الرائعة بتأهيل الناس للعمل والعيش وإعطائهم أمل فى الحياة ومساعدتهم فى الحصول على الوظيفة والخدمات والتعليم والصحة وفرص كبيرة لدعم المشروعات وتتناسق بشكل قوى مع أهداف التنمية المستدامة.

 

واستضافت محافظة الأقصر على مدار يومين احتفالية يوم المدن العالمى بعد تنافس مدينة الأقصر مع العديد من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث، الذى حضره وفود من عدة دول تضم مسئولين ووزراء ومحافظين وعُمد من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ميمونة محمد شريف - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى مصر والبنك الدولى ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى وبعض السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة. 

 


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التنمية المحلية

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الهابيتات

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