مجلس الوزراء ينفى استيراد مصر شحنات فاسدة من "الموز"

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز، مُشددةً على أن جميع المحاصيل الزراعية وكذلك الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها فاكهة الموز آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.