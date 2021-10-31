لطلاب الصف الأول الثانوى.. الأوراق المطلوبة ومواعيد استلام التابلت

محمود طه حسين

أعلنت المدارس الثانوى، الأوراق المطلوبة لاستلام أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، منها أصلة بوليصة تأمين التابلت بعد سدادها في مكت بالبريد، وصورة منها، وصورة بطاقة ولى الأمر، وإقرار ولى الأمر من المدرسة، وصورة شهادة ميلاد الطالب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إنه جار استلام الطلاب لأجهزة التابلت، لافتة إلى أن الطالب يتسلم الجهاز اللوحى بعد تعريفه على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصرى، والتي تحتوى على المناهج الدراسية وفيديوهات تفاعلية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أقرت نظاما جديدا للتقييم في المرحلة الثانوية تم تطبيقه منذ 2018، يستهدف توفير أجهزة تابلت للطلاب لتوفير محتوى رقمى والاستفادة منه كما قررت الوزارة أيضا منع طباعة كتب ورقية للمرحلة الثانوية.

الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.