اليوم السابع
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كمين أمني ينهي رحلة تاجر حشيش قبل ترويج بضاعته في كرداسة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 07:00 ص
كمين أمني ينهي رحلة تاجر حشيش قبل ترويج بضاعته في كرداسة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عاطلا بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش في كرداسة، واعترف المتهم بالإتجار بالمخدر، وكشف عن تخزينه المضبوطات بمسكنه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة المركز.

تم إعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وأدلى المتهم باعترافات عقب ضبطه، فذكر أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، حيث يتحصل عليه من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، ويخزنه بمسكنه لحين التواصل مع عملائه وترويجه بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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امن الجيزة

مركز كرداسة

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