كل ما تريد معرفته عن قشرة الشعر من أسباب ظهورها وتأثيرها وطرق العلاج

نهير عبد النبى

قشرة الرأس هي حالة مزعجة تتميز بوجود قشور بيضاء على فروة الرأس، وبصرف النظر عن الحكة، يمكن أن تتساقط القشور من فروة الرأس وتغطي شعرك وملابسك وعلى الرغم من أن قشرة الرأس لا تعتبر حالة طبية خطيرة، إلا أنها قد تسبب مخاوف وإحباطات كبيرة.

وضمن سلسلة موضوعات س وج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه سنتعرف علي كل ما تريد معرفته عن قشرة الشعر، وذلك وفقا لما ذكره موقع aafp.

س:ما سبب ظهور قشرة الرأس ؟



في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي نقص استخدام الشامبو إلى تراكم الزيت على فروة الرأس ، مما يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس ومع ذلك فمن الأسطورة أن قشرة الرأس مرتبطة بشكل مباشر بسوء النظافة حتى إذا كنت تغسل شعرك بانتظام ، فقد تستمر في تطوير تلك الرقائق المزعجة.

س:إلى أي مدى يجب أن أقلق بشأن الآثار الجانبية؟



في حين أن قشرة الرأس نفسها قد لا تسبب آثارًا جانبية ، إلا أن بعض منتجات التحكم في قشرة الرأس قد تسبب ذلك كوني حذرة مع الشامبو الذي يحتوي على قطران الفحم لأنه قد يتسبب في تلطيخ شعرك، ويميل الأشخاص ذوو الشعر الأبيض والرمادي والأشقر إلى أن يكونوا أكثر عرضة لهذه الأنواع من الآثار الجانبية.

س:هل قشرة الرأس معدية؟



لا ، قشرة الرأس ليست معدية.

س:هل سأفقد شعري؟



قشرة الرأس نفسها ليست سببًا لتساقط الشعر، في حين أنه من الممكن أن يكون لديك تساقط للشعر وقشرة في نفس الوقت ، فلا يوجد سبب وتأثير بين الحالتين.

حيث يظهر تساقط الشعر أحيانًا في الحالات الشديدة من التهاب الجلد الدهني، على عكس قشرة الرأس النموذجية غير الملتهبة ، يمكن أن يكون التهاب الجلد الدهني (قشرة الرأس الأكثر شدة) كبيرًا ، حيث يؤثر على الوجه وفروة الرأس وأحيانًا الجسم بأكمله، بالإضافة إلى قشرة الرأس ، يمكن أن تظهر قشور أكثر سمكًا واحمرارًا ولويحات صفراء دهنية.

س:كيف أعالج قشرة الرأس؟



يعد الشامبو الدوائي أكثر خيارات العلاج شيوعًا لحكة فروة الرأس المتقشرة ، يرى بعض الأشخاص أيضًا بعض التحسينات باستخدام زيت شجرة الشاي أو الشامبو الذي يحتوي على هذا الزيت العطري، الجانب السلبي هو أن زيت شجرة الشاي يمكن أن يسبب أعراض الحساسية لدى بعض المستخدمين ، وبالتالي تفاقم مشاكل الجلد على فروة الرأس.

س:هل أحتاج للذهاب إلى الطبيب؟



لا تتطلب الحالات الخفيفة من قشرة الرأس زيارة الطبيب، إذا كنت لا تزال تعاني من مشاكل قشرة الرأس على الرغم من العلاج وعلاجات نمط الحياة ، فقد يكون الوقت قد حان لاستدعاء طبيب الأمراض الجلدية للمساعدة يمكن أن تبدو الحالات الأخرى مثل قشرة الرأس ، مثل الإكزيما أو الصدفية أو العدوى الفطرية ، ولكنها تتطلب علاجًا مختلفًا تمامًا.

س:كيف أمنع قشرة الرأس نهائياً؟



بمجرد إصابتك بقشرة الرأس، من المحتمل أن تصاب بها مرة أخرى في المستقبل لا يوجد علاج لقشرة الرأس ، لكن الاستخدام المنتظم للشامبو المضاد للقشرة يمكن أن يساعد في إبعادها.