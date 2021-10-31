فى عيد الهالوين.. تعرف على الحكم الشرعى للاحتفال به "فيديو"

كتب ــ لؤى على

في صبيحة 31 أكتوبر من كل عام يستعد الملايين لاحتفالات غريبة وغامضة يرتدون فيها ملابس تنكّرية وأقنعة مرعبة. الاحتفال تقليد شائع، قال بعض المؤرخين إنه يكون عشية العيد المسيحي الغربي "عيد القديسين"، بينما رأى آخرون أن "الهالوين" أصله مهرجان ديني للطائفة الكاثوليكية بإنجلترا كان يستهدف بث الرعب لطرد أرواح نهاية الصيف الشريرة.

وكان قد أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عيد الهالوين ليس من التراث الإسلامى، ولابد عدم اتباع تلك التقاليد والتقاليع، التى تولد العنف وتقضى على الرحمة.

ونشرت فى وقت سابق الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "فيديو" عن حكم الاحتفال بعيد الهالوين، للشيخ عويضة عثمان، قائلا: "لابد أن ننتبه إلى ما يبث وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى العادات التى تأتينا أيها يتفق معنا كشرقيين وأيها لا يتفق معنا".

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، قائلا: "عيد الهالوين ليس من التراث الإسلامى ولدينا فى التراث الإسلامى كل ما هو خير، فرجاء لا نتبع تلك التقاليد والتقاليع ولا نبتدع فى حياتنا أشياء تولد العنف وتقضى على الرحمة بين الأطفال والكبار والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم".