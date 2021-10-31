طقس اليوم..أمطار على السواحل الشمالية والدلتا تمتد للقاهرة والعظمى 29 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة