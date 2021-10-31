ضبط 74 متهما بحوزتهم 40 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية بعدة محافظات

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (74) متهما، وبحوزتهم (40 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض)، وتم ضبط (39) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4049) حكم قضائى متنوع.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع عنصر إجرامي وضبط (541) عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس - كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – سوهاج – القليوبية – الإسكندرية – قنا – دمياط – الأقصر – المنوفية – بور سعيد - البحر الأحمر - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحيرة - أسوان – مطروح – الفيوم – بنى سويف – الوادى الجديد) ، وبحوزتهم (297 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة – مخدرات – قتل عمد).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1331) قطعة سلاح نارى أبرزها (4 جرينوف – 95 بندقية آلية، و199 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 71 مسدس – 942 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1678 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) ضبط بداخلها (4 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (11) تشكيل عصابى، ضموا (33) متهم، ارتكبوا (99) حادث سرقة متنوع، وضبط (70) قضية أحداث، وكشف غموض (67) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (92) متهماً، وإعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (570860) حكم قضائى، بإجمالى (38722) متهم، وذلك على النحو التالى− (2381) حكم جناية، و (200688) حكم حبس، (288842) حكم غرامة، (78949) مخالفة.