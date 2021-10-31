ضبط 287 قضية مصنفات وحقوق ملكية فكرية خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 287 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، خلال الأسبوع الماضى.

وتمكن رجال الأمن من ضبط (158) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (134) وحدة أبرزها (أجهزة ريسيفر – هاتف محمول) ، وكذا ضبط (129) قضية فى مجال جرائم المطبوعات : بإجمالى مضبوطات بلغت (94880) نسخة تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية ودراسية مختلفة معدة للبيع وآخرى تحت التجهيز - مطبوعات تجارية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

كما تم ضبط (712) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1735) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (77) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (117) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (150) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (1067) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6908) قضية تموينية متنوعة، كما تم ضبط (1801) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت (11755) أرجيلة، كما تم غلق (7328) محل مخالف لمواعيد الغلق، بالإضافة إلى ضبط عدد (70157) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (69896) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (261) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.