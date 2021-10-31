ضبط مصنع لإعادة تدوير أكياس القمامة فى الدقهلية

وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية باستمرار الجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وقد تشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم وعضوية أحمد مجدى المفتش بالمديرية وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية .

وأسفرت الحملة عن ضبط و تحرير محضر ضد صاحب مصنع لإعادة تدوير اكياس القمامة وتحويلها إلى حبيبات بلاستيكية يتم استخدامها في صناعات أخرى داخل شكائر غير مدون عليها أي بيانات تفيد الإنتاج و الصلاحية والمواصفات ومحاذير الاستخدام وعليه تم التحفظ على 250 شيكارة من حبيبات البلاستيك زنة الشيكارة الواحدة 40 كجم وغير مدون على الشكائر اي بيانات بإجمالي وزن 10 طن وعدد 600 شيكارة فارغة لزوم التعبئة .

تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لصناعة بكر التيفلون بدون سجل صناعي وتم التحفظ على عدد 15 الف بكرة لحين صدور قرار النيابة العامة وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.وسوف تستمر الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية لضبط المخالفين.