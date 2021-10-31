ضبط محلات صاغة تغش في عيارات الذهب والفضة المعلن عنها في قنا

شنت إدارة التموين بنجع حمادي، اليوم الأحد، حملة علي محلات الصاغة، بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وبتوجيهات أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا.



قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملة ضبطت بعض محلات الذهب التي تقوم بالغش والتدليس في عيارات الذهب "صناعة الذهب " بنسب مختلفة تراوحت بين 4 جرام إلى 11 جراما، وخلطه بنسب كبيرة من النحاس زادت عن نسبة الذهب الصافي المسموح به والمعلن عنه والمقرر في صناعة الذهب.

وصرح السيد، أنه تم تحرير محاضر لمحلات الصاغة وقد قيدت بأرقام 19224 و19226 و19227 و19228، ضد المخالفين من محلات الصاغة، وفي نفس السياق قامت الحملة بالتفتيش علي محلات الفضة وحررت المحضر رقم 19225، حيث وجد محل بيع فضة يقوم أيضا بالغش في عيارات الفضة المعلن عنها بواقع 40 جرام و900 ملي، وجاري إرسال المحاضر إلي النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

