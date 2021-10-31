ضبط تشكيل عصابي هارب من قضايا قتل وبحوزتهم أسلحة وذخيرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من القبض على تشكيل عصابي هارب من قضايا قتل وبحوزتهم أسلحة وذخيرة بالمنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى مديرية أمن المنوفية قيام 5 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء عبدالله جلال مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية وبقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم والنقيب عمرو سعدالله معاون مباحث قسم شرطة شبين الكوم والملازم أول محمد دراز معاون مباحث القسم، تم ضبط التشكيل العصابى حال تواجدهم بشقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم ، وبحوزتهم 3 قطع سلاح نارى بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش محلى الصنع- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -2 قطعة سلاح أبيض "سنجة " –كمية من مخدرى الهيروين والحشيش - ميزان حساس – مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم.