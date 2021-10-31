سقوط شخص يتاجر في العملة بالسوق السوداء في مطروح

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة مطروح)، بممارسة نشاط إجرامي غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنــــبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذاً من نطاق محافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم إستهدافه، وأمكن ضبطه حال تعامله فى النقد خارج نطاق المصارف المعتمدة وضُبط بحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" - 2 هاتف محمول) وبفحص الهواتف فنياً تبين وجود العديد من المحادثات على تطبيقى "الواتس آب – ماسنجر" بينه وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.