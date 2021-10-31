دراسة تحذر: تناول الوجبات السريعة يزيد خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى

ندى سليم

كشفت دراسة صادرة عن في جامعة نيويورك الأمريكية، أن تناول الوجبات السريعة يزيد تعرضك لخطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، حيث تبين وجود صلة بين المكونات الموجودة بتلك الوجبات وخطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكرى وأنواع معينة من السرطانات، طبقا لتقرير نشر في موقع نشر في ميديكال اكسبريس.

وأكد الباحثون بعد إجراء البيانات على مجموعة تضم أكثر من 4 ملايين من المحاربين القدامى الذين يعيشون فى مناطق التعداد السكاني في الولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد، وقد أحصت مطاعم الوجبات السريعة ومحلات السوبر ماركت مقارنة بمنافذ الطعام الأخرى ، لفحص مدى تأثير البيئة الغذائية وعلاقتها بالأمراض المزمنة ، حيث استعان فريق البحث ببيانات من إدارة صحة المحاربين القدامى في الولايات المتحدة (أكبر نظام رعاية صحية يدفع منفردًا في البلاد) والتي تلتقط أكثر من 9 ملايين من المحاربين القدامى الذين شوهدوا في أكثر من 1200 مرفق صحي في جميع أنحاء البلاد، كما تم جدولة نسبة المطاعم التي كانت وجبات سريعة، وتمت متابعة المحاربين القدامى لمدة خمس سنوات ونصف.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك المزيد عن العلاقة بين البيئة الغذائية والأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني، لذلك أوصى الباحثون بضرورة الحد من انتشار مطاعم الوجبات السريعة لأنها تؤثر في صحة السكان داخل المنطقة التي تتميز بكثرة هذه النوعية من الطعام، وتزيد خطر الإصابة بالسمنة والسكرى.

ويصاب الأشخاص بمرض السكرى من النوع الثانى، حيث أن خلايا الدهون والكبد والعضلات، لا تستجيب بشكلٍ صحيح لهرمون الأنسولين، وهذا ما يُسمى بمقاومة الأنسولين،ونتيجة لهذا لا يصل سكر الدم إلى هذه الخلايا ليُخزن للحصول على الطاقة.