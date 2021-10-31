اليوم السابع
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خلية الطرق السريعة لتحويل السيارات بالغاز الطبيعى للحفاظ على البيئة.. صور

الأحد، 31 أكتوبر 2021 09:00 ص
خلية الطرق السريعة لتحويل السيارات بالغاز الطبيعى للحفاظ على البيئة.. صور الغاز الطبيعى
كتبت ـ منال العيسوى

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تجتهد وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة البترول والطاقة فى تحويل كافة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بديلا للسولار حتى تتحول لسيارات خضراء أو كما يطلقون عليها مركبات نظيفة صديقة للبيئة، أقل ضررا من تلك التى تستخدم الوقود التقليدى الخاص بالبنزين أو الديزل، والتى تنطبق عليها معايير الوقود منخفض الكربون.

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تحويل السيارات للعمل بالغاز
 
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تحويل السيارات للعمل بالغاز
 

وعبر مرورك على كافة الطرق السريعة ستشاهد بعض المحطات التى تمول تلك السيارات أو التى تعمل على تحويل السيارات العادية لسيارات تعمل بالغاز، تحت لافتة كبرى كتب عليها الغاز الطبيعى اقتصادى أمن نظيف متوفر، وقتها فقط ستعرف أن هذا المكان يحولك لشخص صديق للبيئة ومشارك فى بيئة نظيفة.

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تحويل السيارات للعمل بالغاز

 

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تحويل السيارات للعمل بالغاز
 

هذا المكان ترى العاملين فيه كخلية نحل يجيدون ماذا يفعلون، وكيف ، فاغلب السيارات متشابهة لكن بعضها فقط هو من تنجح معه عملية العمل بالغاز يعرفون كل نوعا على حدة.

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وأوضح مصدر، أن السيارات ذات تكنولوجيا الكاربرتير تصل التكلفة للتحويل من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه تقريبا، فى حين أن السيارات  التى تعمل بالحقن التتابعى تصل تكلفتها إلى 7 آلاف و500 جنيه تقريبا.

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وحول طريقة السداد قال المصدر، إن عملية السداد هذه تمت من خلال  وزارة البترول والثروة المعدنية ، ولها آليات يتم العمل عليها تسيهلا على المواطن،  فهناك امكانية لصاحب السيارة أن يختار النظام الذى يدفع به سواء السداد بنظام الكاش أو عن طريق التقسيط على سنة بدون فوائد، أو اختيار طريقة اخرى للسداد بنظام التقسيط علي بضعة سنوات بفايدة بسيطة، وذلك  تشجعيًا للمواطنين على المشاركة فى عملية تحول سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعى دون معاناة.

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تحويل السيارات للعمل بالغاز

 

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تحويل السيارات للعمل بالغاز
 

البيئة

الغاز الطبيعى

سيارة صديقة للبيئة

تحوبل السيارة لغاز طبيعى

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