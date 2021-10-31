خلال ساعات.. النطق بالحكم فى محاكمة 11 متهما بقضية "خلية المرابطين 2"

كتب إيهاب المهندس

تنطق الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى اليوم الأحد، بحكمها في محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابى على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون2".

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابى إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريى الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا فى عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون".