اليوم السابع
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حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته 85 قطعة أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بعابدين

الأحد، 31 أكتوبر 2021 02:32 م
حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته 85 قطعة أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بعابدين اجهزة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عابدين، حجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بداخل مخزنه عدد من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر وبدون مستندات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (صاحب مخزن أجهزة كهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق .

عُثر بداخل المخزن على (37 ثلاجة – 21 بوتاجاز – 18 سخان – 8 غسالات ملابس) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 
 

 


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وزارة الداخلية ضبط أجهزة كهربائية فى عابدين

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