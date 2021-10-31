حالات تحتاج لزراعة الأسنان.. وطرق الاستعداد لها

نهير عبد النبى

جراحة زراعة الأسنان هي إجراء يستبدل جذور الأسنان بأعمدة معدنية تشبه اللولب وتستبدل الأسنان التالفة أو المفقودة بأسنان اصطناعية تشبه الأسنان الحقيقية وتعمل بشكل كبير، يمكن أن تقدم جراحة زراعة الأسنان بديلاً مرحبًا به لأطقم الأسنان أو الجسور التي لا تتناسب بشكل جيد ويمكن أن تقدم خيارًا عندما لا يسمح نقص جذور الأسنان الطبيعية ببناء أطقم الأسنان أو بدائل الأسنان.

وحسب ما ذكره mayoclinic تعتمد طريقة إجراء جراحة زراعة الأسنان على نوع الزراعة وحالة عظم الفك، بشكل عام ، قد تكون زراعة الأسنان مناسبة لك إذا كنت:

-لديك واحد أو أكثر من الأسنان المفقودة.

-لديك عظم الفك الذي وصل إلى النمو الكامل.

-لديك عظام كافية لتأمين الغرسات أو قادرة على الحصول على طعم عظمي.

-لديك أنسجة فموية صحية.

-ليس لديك حالات صحية ستؤثر على التئام العظام.

-غير قادرين أو غير راغبين في ارتداء أطقم الأسنان.

-تريد تحسين كلامك.

-هم على استعداد للالتزام عدة أشهر لهذه العملية.

-لا تدخن التبغ.

مثل أي عملية جراحية تنطوي جراحة زراعة الأسنان على بعض المخاطر الصحية، ومع ذلك فالمشكلات نادرة الحدوث ، وعندما تحدث تكون عادة بسيطة ويسهل علاجها تشمل المخاطر ما يلي:

-عدوى في موقع الزرع.

-إصابة أو تلف الهياكل المحيطة ، مثل الأسنان أو الأوعية الدموية الأخرى.

-تلف الأعصاب ، والذي يمكن أن يسبب ألمًا أو تنميلًا أو وخزًا في أسنانك الطبيعية أو لثتك أو شفتيك أو ذقنك.

-مشاكل الجيوب الأنفية ، عندما تبرز زراعة الأسنان في الفك العلوي في أحد تجاويف الجيوب الأنفية.

قد تشمل عملية التخطيط لزراعة الأسنان مجموعة متنوعة من المتخصصين ، بما في ذلك طبيب متخصص في حالات الفم والفك والوجه (جراح الفم والوجه والفكين) ، وطبيب أسنان متخصص في علاج الهياكل التي تدعم الأسنان ، مثل اللثة والعظام (أخصائي دواعم السن) ، وهو طبيب أسنان يقوم بتصميم وتركيب الأسنان الصناعية (أخصائي تركيبات الأسنان) ، أو في بعض الأحيان أخصائي الأذن والأنف والحنجرة.

نظرًا لأن زراعة الأسنان تتطلب إجراءً جراحيًا واحدًا أو أكثر ، يجب أن يكون لديك تقييم شامل للتحضير لهذه العملية ، بما في ذلك:

-فحص الأسنان الشامل، قد يتم التقاط صور بالأشعة السينية للأسنان وصور ثلاثية الأبعاد ، ويكون لديك نماذج مصنوعة من أسنانك وفكك.

-مراجعة تاريخك الطبي، أخبر طبيبك عن أي حالات طبية وأي أدوية تتناولها ، بما في ذلك الأدوية والمكملات التي تصرف دون وصفة طبية إذا كنت تعاني من بعض أمراض القلب أو زراعة العظام ، فقد يصف طبيبك المضادات الحيوية قبل الجراحة للمساعدة في منع العدوى.

-خطة علاجية، تم تصميم هذه الخطة وفقًا لحالتك ، حيث تأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدد الأسنان التي تحتاج إلى استبدالها وحالة عظم الفك والأسنان المتبقية.

-للسيطرة على الألم ، تشمل خيارات التخدير أثناء الجراحة التخدير الموضعي أو التهدئة أو التخدير العام، تحدث إلى أخصائي الأسنان الخاص بك حول الخيار الأفضل لك.