تنفيذ 645 حكما في حملة أمنية بأسوان

ففى مجال ضبط الاسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط متهمين و بحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 9.150 كيلو جرام وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن ( 100) جرام وفي مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ ( 645 ) حكم. وتم ضبط قضية جنايات و ( 153) حكم حبس جزئي و ( 29 ) حكم حبس مستأنف و ( 306 ) أحكام غرامات و ( 156 ) أحكام المخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط ( 583 ) مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في ( 79 ) مخالفة . وتحرير ( 129 ) مخالفة غرامة ونش .

وسحب تراخيص ( 86 )حالة عدم قبول التصالح وسحب تراخيص ( 46 ) حالة مسببات الحوادث وتحرير ( 120 ) مخالفة تجاوز حد السرعة وتحرير ( 117 ) مخالفة متنوعة.

وتم ضبط دراجة نارية و٢ توك توك بدون ترخيص وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين ابو سمبل ـ دائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط ( 3 ) حالات إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو و الأفيون