تنفيذ 645 حكما في حملة أمنية بأسوان

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة أمنية بأنحاء محافظة أسوان، في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية الوزارة بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة و الأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
ففى مجال ضبط الاسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط متهمين و بحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 9.150 كيلو جرام وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن ( 100) جرام وفي مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ ( 645 ) حكم. وتم ضبط قضية جنايات و ( 153) حكم حبس جزئي و ( 29 ) حكم حبس مستأنف و ( 306 ) أحكام غرامات و ( 156 ) أحكام المخالفات.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط ( 583 ) مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في ( 79 ) مخالفة . وتحرير ( 129 ) مخالفة غرامة ونش .
وسحب تراخيص ( 86 )حالة عدم قبول التصالح وسحب تراخيص ( 46 ) حالة مسببات الحوادث وتحرير ( 120 ) مخالفة تجاوز حد السرعة وتحرير ( 117 ) مخالفة متنوعة.
وتم ضبط دراجة نارية و٢ توك توك بدون ترخيص وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين ابو سمبل ـ دائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط ( 3 ) حالات إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو و الأفيون
وتباشر النيابات المختصة التحقيق وتركت نتائج الحملة أثرطيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
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