تنفيد 1045 حكما وضبط 4 قطع سلاح و12 طلقة بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، أستهدف الحملة تجار الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من احكام قضائية وتم ضبط 2 بندقية الية و2 قطعة سلاح وتم تنفيذ 1045 حكما قضائيا متنوعا.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم ضبط 2 بندقية آلية عيار 7,62 ×39 و " 12 " طلقة من ذات العيار و2 قطعة سلاح أبيض بإجمالى 4 قطع سلاح و12 طلقة متنوعة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط " 19 "لفافه لمادة الشابو المخدر تزن حوالي " 40 " جرام ومبلغ مالى وقدره " 64 " جنيه وهاتف محمول وميزان حساس حيازة ربة منزل وتقيم قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان لوزن المواد المخدرة " 40 " قرص تامول المخدر وسلاح أبيض مطواه ومبلغ مالى وقدره " 410 " جنيهات وهاتف محمول حيازة عامل ويقيم مركز طما، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه " 20 " قرص تامول المخدر ومبلغ مالى وقدره " 150 " جنيه وهاتف محمول حيازة عامل ويقيم قسم جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1045 " حكم وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 93 مخالفة متنوعة .