تسليم 2822 أسرة من سكان عزبة أبوقرن وحدات مفروشة بالسلام ضمن حياة كريمة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن إجمالى عدد العقارات التى تم إخلاؤها بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة حتى الآن، 1140عقارا، مشيرة إلى أنه تم نقل وتسكين 2822 أسرة بوحدات مفروشة بمدينة معا فى السلام ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن أعمال الإزالة تتم بشكل يومى دون توقف، ضمن مخطط تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لسكان تلك المناطق، تحت إشراف اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة، وبمشاركة قوات الشرطة والإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.

وأوضحت "عبد المنعم"، أنه تم زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة برئاستها لفحص طلبات التظلمات أولا بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظا على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنفة ضمن الأماكن غير الآمنة.

وقالت "عبد المنعم"، إن الهدف من إزالة المنطقة هو توفير سكن ملائم لأهالينا، وتواجد عدد كبير من العقارات الخطرة إنشائيا وتمثل تهديدا لحياة المواطنين، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر بمنطقة عزبة أبو قرن يبلغ 4758 أسرة تقريبا، ومساحة المنطقة 42 فدانا تقريبا.