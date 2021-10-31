تجديد حبس 3 مسئولين بمصحة لعلاج الإدمان بتهمة قتل شاب فى عين شمس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب داخل مصحة علاجية للإدمان 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد احتجازهم للشاب داخل المصحة واعتدوا عليه بالضرب بدعوى علاجه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على المتهمين، واعترفوا بأنه حال وجود المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدث له هياج شديد، فأوثقوه بحبل، للسيطرة عليه، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدى محدثين ما به من إصابات، فتعرض لحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى مستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي قبل وصوله.

وبإرشادهم ضبطت الشرطة الحبل المستخدم في الواقعة، وباستدعاء والد المجني عليه اتهمهم بالتسبب في وفاة نجله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس الجناة.