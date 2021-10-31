تجديد حبس المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة في المعادى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس مدير مزرعة، 15 يوما على ذمة التحقيق، انتحل صفة ضابط شرطة ومارس نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من محاسب - مقيم بمحافظة الجيزة، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، ادعى أنه "ضابط شرطة"، عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، واتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى.

وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور"، واستلامه مبلغا ماليا وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع " عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادى ، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها، واكتشف تعرضه لواقعة نصب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (مدير مزرعة - مقيم بدائرة القسم). وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وضبط بحوزته (كارنيه ضابط شرطة "مزور" - مبلغ مالى - طبنجة صوت).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وأقر بقيامه باصطناع وتزوير المضبوطات بالاشتراك مع (عامليّن بمطبعة) ، وباستهدافهما أمكن ضبطهمها ، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات (جهاز كمبيوتر – 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات).

بمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.