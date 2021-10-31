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بعيدها الـ67.. وزارة الإنتاج الحربى تطلق فيلم "شخصيات لها تاريخ" لتكريم رموزها

الأحد، 31 أكتوبر 2021 12:07 م
بعيدها الـ67.. وزارة الإنتاج الحربى تطلق فيلم "شخصيات لها تاريخ" لتكريم رموزها وزارة الإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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أطلقت وزارة الإنتاج الحربي "برومو" فيلم "شخصيات لها تاريخ" المزمع عرضه بمناسبة الإحتفال بالعيد السابع والستين للإنتاج الحربي، وذلك تكريماً لإسم اثنين من رموزها وهما الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق واللواء حسن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب السابق.
 
يأتي فيلم "شخصيات لها تاريخ" استكمالا للمحة الوفاء التي أطلقتها وزارة الإنتاج الحربي بالعام الماضي لتكريم رموزها الذين بفضل جهودهم وعملهم الدؤوب تطورت قطاعات الإنتاج الحربي وتنوعت أنشطتها، حيث تم خلال عيد الإنتاج الحربي الماضي تكريم اسم الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق.
 
 

الانتاج الحربى

عيد الانتاج الحربى

الفريق رضا حافظ

أخبار مصر

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