النيابة تطلب من الطب الشرعى نتائج تشريح جثة كبابجى قتل بيد جزار فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعى، لإفادتها بنتائج تشريح جثة عامل بمحل كبابجى، قتل على يد شاب يعمل بمحل جزارة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت التحريات التكميلية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

وفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة لكشف ملابساتها، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم طعن المجني عليه بسيخ حديدي، مما أسفر عن إصابته ومقتله، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتبين أن القتيل يعمل بمحل جزارة مجاور لمحل الكباب الذي يعمل به المتهم، وأن مشادة كلامية نشبت بينهما، مما دفع المتهم لارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في منطقة كفر طهرمس بالهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل بمحل كباب وكفتة، اعتدى بسيخ حديدى على شاب يعمل بمحل جزارة، خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف بينهما، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.