النيابة العامة تباشر التحقيقات في إصابة 47 سائحًا بحالة إعياء بالغردقة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أعلنت ‏النيابة العامة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا، أنها بدأت تباشر التحقيقات في إصابة سبعة وأربعين سائحًا بفندق بالغردقة بحالة إعياء.

كانت تلقت النيابة العامة بلاغا اليوم بإصابة 24 نزيلا من دولة استونيا مقيمين بفندق بالغردقة، بحالة إعياء، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت النيابة العامة لإجراء معاينة مقر الفندق وفى صحبتها لجنة من الطب الوقائي ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، وتبين ارتفاع العدد لسبعة وأربعين سائحت من جنسيات مختلفة.

وأمرت الجهات الإدارية بوزارة السياحة بغلق الفندق.