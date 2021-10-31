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المرور تعيد فتح كوبرى الساحل بعد انتهاء أعمال الصيانة وسط تواجد الخدمات

الأحد، 31 أكتوبر 2021 05:00 ص
المرور تعيد فتح كوبرى الساحل بعد انتهاء أعمال الصيانة وسط تواجد الخدمات كوبرى الساحل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبرى الساحل وسط سيولة مرورية لحركة السيارات ، بعدما تم إغلاقه لتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية للكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أغلقت كوبرى الساحل لصيانة الأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية بمطالع الكوبرى بالاتجاهات القادمة من ميدان الكيت كات ومناطق الوراق باتجاه محافظة القاهرة، كمرحلة أولى، لتحقيق السيولة اللازمة ، الأمر الذى استدعى غلق مطالع الكوبرى بالاتجاهات المشار إليها بالتبادل (جزئياً) لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الـ12 من صباح الجمعة الماضى وتنتهى الساعة 5 من صباح الأحد المقبل على مدار الـ24 ساعة ودون تعطيل لحركة المرور.

 

 


إدارة المرور

اخبار الحوادث

كوبرى الساحل

اصلاح مطالع الكوبرى

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مرور الجيزة

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