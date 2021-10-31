"المرور" تعيد فتح كوبرى الجيزة المعدنى بعد انتهاء أعمال التطوير

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبري الجيزة المعدني بعدما تم إغلاقه لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، أغلقت كوبرى الجيزة المعدنى على مدار 3 أيام وذلك فى إطار استكمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، لاستقبال فصل الشتاء، وموسم هطول الأمطار.

وتم غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بواقع غلق حارة مرورية فقط، ولمدة 3 أيام بداية من الساعة 12منتصف ليل الجمعة، وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، علي أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وسيتم الغلق الجزئي بالتناوب بين الحارات خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات لتيسير الحركة المرورية.