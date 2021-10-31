المركز الإقليمي لعلوم الفضاء: العاصفة التي تضرب الأرض ليس لها تأثير على مصر

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور علاء النهري، رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، تعليقًا على إعلان ناسا بخصوص العاصفة التي ستضرب الأرض حاليًا، إن هذه الحوادث تحدث كل مدة، مؤكدًا أنه لن يحدث شئ في مصر والمناطق التي ستتأثر ستكون بعض المناطق في قارة أمريكا الجنوبية، لافتاً إلى أن الأقمار الصناعية بشكل عام واتصالاتها الراديوية ستتأثر، وأن الغلاف الجوي يحمي المواطنين من الآشعة الضارة، وأن هذه العاصفة كانت في ذروتها اليوم؛ ولم نتأثر بشئ.

وأضاف "النهرى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، أن ذروة نشاط هذه العاصفة ستكون عام 2025، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تسمى (إكس 1) وهي غير مؤثرة، والموجة (إكس 9) هي القادرة على التأثير على كل شئ (الإنترنت والكهرباء)؛ حيث تحدث إنفجارات تخرج للغلاف الخارجي للأرض، مؤكداً أن هذا الأمر حدث عام 1989 وأدى لانقطاع الكهرباء يومين في أمريكا، وأسبوعا في كندا، لافتًا إلى أن مصر بعيدة تمامًا عن هذا الأمر، وهذه الموجة تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض، لافتًا إلى توجيه ناسا تحذيرًا لعلماء الفضاء على المحطة الدولية بعدم التعرض لهذه الموجة بالخروج من المحطة، مشيراً إلى أن اليوم هو آخر يوم في هذه العاصفة الشمسية.

وأكد "النهرى"، أن المنخفض الذي أدى لسقوط أمطار أمس وأول أمس؛ لن يؤثر على مصر خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن العاصفة الشمسية التي تضرب الأرض حاليًا لن تؤثر على مصر.

من جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، خلال اتصال آخر، إن الأجواء تحسنت بعد حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد أمس وأول أمس، لافتاً إلى أن غدًا سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة، موضحاً أن هناك فرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى؛ فالصباح الباكر لابد من ارتداء ملابس ثقيلة- خاصة للأطفال؛ للحماية من الإصابة بنزلات البرد، مؤكدًا على وجود شبورة مائية أيضًا.