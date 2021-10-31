الكهرباء: "القارئ الضوئى" كشف تلاعب بعض المشتركين بالعدادات مسبوقة الدفع

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن تطبيق القارئ الضوئي الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لمتابعة استهلاكات المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع عن قيام بعض المشتركين بالتلاعب فى العداد لضمان الاستمرار فى الشريحة الأولى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكشافين بشركة شعاع اكتشفوا أن هناك بعض المواطنين المخالفين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع وضعوا صناديق فارغة بدلا من العداد مسبوق الدفع واعتمدوا على عدم مرور أى من موظفي شركات الكهرباء عليهم ليتمكنوا من سرقة التيار الكهربائي وعدم القيام بشحن رصيد بالعداد، موضحا تحرير محاضر سرقات تيار من قبل شركات التوزيع.

وقال المصدر، إن شركات توزيع الكهرباء تراقب معدلات الشحن لدى مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع، والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب في العداد، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد والقيام بعمل وصلات تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.

الجدير بالذكر، أن هناك حاليا ما يقرب من 11 مليون 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.