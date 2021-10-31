القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنطقة ميدوم شمال بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث الواسطي شمال بني سويف، 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى، يفيد قيام تشكيل عصابي يقوم بالتنقيب علي الآثار بمنطقة جبلية بمنطقة ميدوم.

علي الفور قامت وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى بالتنسيق مع أمن اثار بنى سويف وإدارة اثار بنى سويف ، وتمكنوا من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم معدات الحفر ، وتحرر محضر بالواقعة وإحيل إلي نيابة الواسطي لتباشر التحقيق .