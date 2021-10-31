القبض على 3 عاطلين وراء سرقة قطع حديدية من موقع إنشائى بالتجمع

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 عاطلين أثناء استقلالهم سيارة نقل وبحوزتهم 33 قطعة حديد سرقت من داخل موقع إنشائى بمنطقة التجمع، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة، وأثناء قيام قوة أمنية بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم مُحمل عليها "عدد 33 شداد معدنى مجهولين المصدر" .

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم إعترفوا بسرقتها من داخل موقع إنشائى خاص بإحدى التجمعات السكنية تابع لإحدى الشركات بدائرة القسم بأسلوب المغافلة بقصد التصرف فيها وبيعها لأحد تجار معدات البناء وبإستدعاء "مشرف الأمن الإدارى بالشركة المشار إليها" تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.