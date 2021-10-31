اليوم السابع
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القبض على موظفة استولت على أموال جمعية في سوهاج

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:30 ص
القبض على موظفة استولت على أموال جمعية في سوهاج أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظفة بإحدى الجمعيات، لقيامها بالاستيلاء على أموال الجمعية دون وجه حق، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (مسئول بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر)، بقيام (موظفة) مسئولة القروض بفرع الجمعية بسوهاج، بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها (الموظفة المسئولة عن القروض بفرع الجمعية بسوهاج)  بإستغلال موقعها الوظيفى كونها مسئول أول القروض والمنوط لها تحصيل الأقساط من عملاء الجمعية "المقترضين" وقيامها بإختلاس تلك الأموال لنفسها دون وجه حق مما أدى إلى الإضرار بالمال العام .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه .

 

 

 


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