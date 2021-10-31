القبض على مهتز نفسيا اعتدى على صيدلانية في الغربية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"، متضمناً قيام مهتز نفسياً بالتعدى على بعض الأشخاص داخل صيدلية كائنة بالغربية، مستخدماً سلاح أبيض.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعنوان (دكتورة صيدلانية يتعدى عليها بلطجى فـى الصيدلية) متضمناً قيام أحد الأشخاص "مهتز نفسياً " بالتعدى على بعض الأشخاص داخل صيدلية كائنة بدائرة مركز شرطة المحلة مستخدماً سلاح أبيض .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (صيدلانية ومالكة صيدلية - مقيمة بدائرة المركز) بقيام (عامل " يعانى من إضطرابات نفسية " - مقيم بذات الناحية) بالتعدى عليها بالسب والشتم وإحداث تلفيات بالصيدلية ملكها على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حال تواجده أمام الصيدلية دون مبرر ، الأمر الذى دفع (تاجر أحذية مجاور للصيدلية "مُصاب بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة") بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبسؤال الشاكية إتهمت (العامل) بالتعدى عليها بالسب والشتم وإحداث تلفيات بالصيدلية.

وبمواجهة المشكو فى حقه إعترف بإرتكاب الواقعة وإتهم تاجر الأحذية بالتعدى عليه وإحداث إصابته "تم نقله للمستشفى العام" وبمناقشة تاجر الأحذية إتهم المشكو فـى حقه بالتعدى عليه وإحداث إصابته.