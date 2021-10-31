اليوم السابع
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القبض على شخصين وراء سرقة شقة سكنية في مدينة نصر

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:43 ص
القبض على شخصين وراء سرقة شقة سكنية في مدينة نصر متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من إحدى الشقق السكنية وضبط مرتكبى الواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

 

 

وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى، وبإستدعاء المجنى عليها إتهمتهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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