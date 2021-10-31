القبض على المتهمين بالتشاجر أمام جامعة الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية ووجود مصابين.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرف أول (عاطل "مصاب بجرح سطحى باليد" - شقيقه "طالب، مصاب بجرح بالظهر" – عامل ضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين"، مقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) - طرف ثانى (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية "مصاب بجروح وكدمات"، ضبط بحوزته سلاح أبيض "كتر") بسبب التزاحم حال سيرهما بمحل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام الأداتين المضبوطين مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.. أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.