اليوم السابع
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العثور على جثة شخص بالهرم .. والتحريات: وفاة طبيعية

الأحد، 31 أكتوبر 2021 06:43 ص
العثور على جثة شخص بالهرم .. والتحريات: وفاة طبيعية سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وأن الوفاة طبيعية، حيث فارق الحياة عقب خروجه من ملهى ليلي نتيجة إصابته بأزمة قلبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


العثور على جثة

قسم الهرم

امن الجيزة

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