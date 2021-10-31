اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة: تسجيل 948 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و57 حالة وفاة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 01:52 ص
الصحة: تسجيل 948 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و57 حالة وفاة لقاح كورونا

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ـ الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 277623 وخروجهم من المستشفيات 
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 390 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277623 حتى اليوم.
 
وأوضحت، أنه تم تسجيل 948 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.
 
وقالت، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكرت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 330084 من ضمنهم 277623 حالة تم شفاؤها، و  18592 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

كورونا

لقاح كورونا

الصحة

وزارة الصحة

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